Doliu în lumea sportului! Fostul antrenor al lotului național de atletism a murit: ”Silviu Dumitrescu s-a ridicat la ceruri”

12:00

Viviana Sposub şi George Burcea sunt foarte fericiţi de când s-au cunoscut. În ciuda greutăţilor prin care au trecut, cei doi au demonstrat că dragostea lor este puternică şi nimic nu ar putea să îi […] The post Viviana Sposub a dat cărţile pe faţă! Ce spune iubita lui George Burcea despre Andreea Bălan: „Am fost neîntreptăţită, am fost judecată” appeared first on Cancan.