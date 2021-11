Valentina Pelinel se reface, după operația suferită în urmă cu două săptămâni: ”Am reușit să elimin o cârjă”

13:40

Gabriel Cotabița se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Artistul se află sub supravegherea medicilor. Interpretul a aniversat 66 de ani alături de mai mulți români. În cadrul unei emisiuni, acesta a povestit despre […] The post Vești proaste pentru Gabriel Cotabiță! Medicii i-au pus diagnosticul în urmă cu puțin timp. De ce boală suferă artistul appeared first on Cancan.