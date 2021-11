Sărbătoare mare: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ce să nu faci niciodată în această zi!

14:10

Alex Ashraf este implicat într-un conflict de pomină! Soțul Oanei Zăvoranu este acuzat că ar fi agresat fizic o angajată a clinicii pe care artista o deține. Femeia și-ar fi cerut drepturile, dar, în schimb, […] The post Soțul Oanei Zăvoranu e acuzat de vătămare corporală! A fost nevoie de intervenția Poliției! CANCAN.RO are toate detaliile scandalului appeared first on Cancan.