Imaginile momentului cu cel mai șarmant actor român de telenovele! A dispărut o vreme…

13:30

Covaxin este primul vaccin anti- COVID produs în India și apropat de Organizația Mondială a Sănătății. Covxin devine al optulea ser care primește undă verde din partea OMS. Vaccinul are o eficiență de 78%, potrivit […] The post OMS a aprobat primul vaccin anti-COVID produs în India! Covaxin are o eficiență de 78% și se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani appeared first on Cancan.