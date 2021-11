Construcția centralei nucleare americane în România, explicată de un expert: „S-au luat reactoarele de pe submarine și le-au comutat la folosire civilă”

07:20

Mai toată toamna am umblat prin satele și orășelele din Moldova. De pe ambele maluri ale Prutului. Privind de foarte jos, lucrurile arată cam așa: Am stricat, am destrămat, am distrus şi vândut aproape tot. În urma acestor procese pe care le-am înfăptuit cu un entuziasm morbid şi tâmp, a survenit o fragmentare şi o […]