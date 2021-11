(P) Un credit de nevoi personale pentru a da viață azi dorințelor tale

21:30

Un inginer ieșean a rămas cu un diagnostic crunt în urma imunizării împotriva COVID-19. Vasilică N. are 50 de ani și în urmă cu 10 luni s-a vaccinat cu serul AstraZeneca, iar imediat după imunizare […] The post Un ieșean s-a ales cu o boală pentru tot restul vieții după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca appeared first on Cancan.