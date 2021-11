BANCUL ZILEI | Iubitule, ce ți-ai dori de ziua ta?

09:30

Simona Gherghe este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Pe lângă cariera sa de succes, vedeta de la Antena1 are şi o familie minunată. Recent, aceasta a povestit […] The post Simona Gherghe, dezvăluiri din intimitate. De la ce pornesc cel mai des certurile cu soțul ei? appeared first on Cancan.