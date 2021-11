Administraţia Penitenciarelor: 78% dintre deţinuţi şi 62% dintre poliţiştii de penitenciare sunt vaccinaţi anti-COVID

14:50

Cântărețul Whats Up a anunțat acum că se confruntă cu probleme de sănătate. Medicii au descoperit în urmă cu ani de zile că are inima mărită, dar abia acum a mers la tratament, chiar la un spital din străinătate. Pentru a-și reveni, artistul și-a schimbat complet modul de viață. În luna martie a acestui an, […]