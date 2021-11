Gabi Tamaș, propunere surprinzătoare pentru postul de selecționer: „V-am închis gura!”

12:50

Iti place sa joci fotbal in timpul liber? Pe langa echipamentul sportiv potrivit si prieteni de nadejde care sa te insoteasca pe teren, ai nevoie si de incaltaminte adecvata acestui tip de sport.Astfel, din echipamentul de fotbal nu trebuie sa-ti lipseasca ghetele potrivite, in care sa te simti confortabil in timpul jocului. ...