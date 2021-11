Horoscop zilnic 6 noiembrie 2021. Mercur a intrat în zodia Scorpion

14:10

S-au cunoscut într-un show matrimonial și „puterea dragostei” a fost atât de mare, încât au decis să-și unească destinele! Philip a cerut-o pe Berna de soție, într-un cadru romantic, dar relația n-avea să funcționeze. Ba […] The post Philip Albu de la “Puterea Dragostei” se apără în scandalul cu fosta. “Nu aș putea să-i fac rău femeii alături de care am vrut să-mi întemeiez o familie!” appeared first on Cancan.