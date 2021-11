Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu pe aragaz? Trucul care salvează toate gospodinele

16:50

În loc să primească mesaje cu urări de bine, de ziua ei de naștere, Elena Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe. Toată lumea a crezut că îndrăgita interpretă de muzică populară s-ar fi stins din […] The post Șocant! De ziua ei de naștere, Elena Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe: ”Păi, am vorbit cu ea. Când a murit?” appeared first on Cancan.