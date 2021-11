Coronavirus România, 6 noiembrie 2021. Câte cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

18:40

Duminică, 7 noimebrie, va avea loc a 6-a extragere săptămânală la Loteria Vaccinării. Persoanele care se imunizează cu schema completă şi îşi generează certificatul verde se pot înscrie la loterie în aplicaţia accesată de pe site-ul […] The post Loteria Vaccinării: Iată numerele care vor participa la extragerea de duminică, 7 noiembrie appeared first on Cancan.