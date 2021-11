Despărțire amară » Înfrângere clară pentru Eugen Trică, la ultimul meci înainte de revenirea la FCU Craiova

23:30

FC Botoșani a învins-o pe FC Argeș, scor 1-0, în runda #15 din Liga 1. Andrei Prepeliță, antrenorul piteștenilor, a găsit cauza insuccesului.Programul complet al etapei #15„Două reprize diametral opuse. În prima repriză am jucat bine, ne-am creat câteva ocazii de gol. Apoi a venit golul lor dintr-o fază fixă. În a doua repriză ne-am pierdut organizarea, deși am discutat asta la pauză. Ei au plecat pe contraatac, iar noi am fost total dezorganizați. ...