Românii care s-au vaccinat cu serul Johnson&Johnson pot face rapelul începând de luni

14:30

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 6 noiembrie, că experții Partidului Social Democrat lucrează deja la programul de guvernare, așa cum s-a convenit în negocierile purtate cu PNL pentru un viitor Guvern. „Așa cum am discutat cu Partidul Național Liberal, am început să lucrăm la programul de guvernare. Astăzi am luat-o pe domenii. Transporturi, […]