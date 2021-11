Laszlo Balint, dezamăgit după remiza cu CS Mioveni: „E păcat de efortul nostru. Suferim la finalizare!”

CS Mioveni și UTA au remizat, scor 0-0, în runda #15 din Liga 1. La finalul partidei, antrenorul arădenilor, Laszlo Balint, a comentat egalul formației sale, considerând că oaspeții trebuiau să învingă.„Trebuie să luăm părțile pozitive din acest meci, chiar dacă frustrarea rămâne. Din nou am avut ocazii foarte clare, din nou am avut momente în care am controlat jocul, chiar dacă am întâlnit o echipă extrem de arțăgoasă și foarte bine organizată. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor