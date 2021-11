Cine este Carmen Mihaela, femeia de care Petrică Mîţu Stoian a divorţat?

15:20

Costa Rica este prima țară din lume în care vaccinul anti-COVID se va alătura listei extinse de vaccinări de bază pentru copii, care sunt deja obligatorii prin lege, au declarat oficialii costaricani din domeniul sănătății. […] The post Prima țară din lume în care vaccinul aniti-Covid devine obligatoriu pentru copiii sub 12 ani appeared first on Cancan.