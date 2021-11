A murit Astro, unul dintre fondatorii trupei britanie UB40. Artistul avea 64 de ani

Astro, unul dintre membrii fondatori ai grupului reggae britanic UB40, devenit celebru în anii 1980 graţie unor piese de mare succes precum "Red Red Wine" şi "Can't Help Falling In Love", a murit sâmbătă la vârsta de 64 de ani, informează AFP.

