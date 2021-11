Un jucător de la FCSB dezvăluie cum a profitat de pauza provocată de COVID-19: „A picat bine”

05:10

FCU Craiova 1948 și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat scor 1-1 în etapa #15 din Liga1. La finalul partidei, căpitanul covăsnenilor, Bogdan Mitrea, a afirmat că echipa sa nu mai are obiectiv intrarea în play-off.„Am început cu planuri mari, din păcate am dezamăgit în acest tur. Încercăm să ne revenim, ne-am luat gândul de la play-off. Ne axăm pe un obiectiv mai scurt: să ne apropiem de locul 7-8 și Cupa. Este foarte important că am reușit să trecem tot de Craiova. ...