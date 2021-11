A învins Craiova iar acum se gândește la meciurile naționalei: „Va fi o dublă dificilă, dar trebuie să câștigăm ambele mecuri”

Farul a învins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 1-0, în runda #15 din Liga 1. Marian Aioani (22 de ani), portarul dobrogenilor, a comentat victoria echipei sale în fața oltenilor și spune că din acest moment, gândul său este numai la echipa națională.„Noi am încercat să ne facem treaba cât mai bine și să câștigăm. Repriza a doua a fost mult mai bună, am ieșit mai montați, am și reușit să marcăm. Pe noi nu ne interesează ce fac ei, ci ce facem noi. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor