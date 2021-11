Punct şi de la capăt

17:50

Președinta Maia Sandu a declarat că, odată cu semnarea noului contract între Moldovagaz și Gazprom, criza gazelor a luat sfârșit. Șefa statului a dezmințit informațiile din presă potrivit cărora Gazprom ar fi cerut Chișinăului să-și modifice Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să se alăture la Uniunea Economică Euroasiatică. Între timp, Uniunea Europeană a intervenit rapid cu un ajutor nerambursabil în valoare de 60 de milioane de euro. Cum a fost depășită această criză a gazelor? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *Șeful diplomației moldave Nicu Popescu urmează să întreprindă o vizită de lucru la Moscova pe 16 și 17 noiembrie la invitația omologului său rus Serghei Lavrov. Anunțul a venit la puțin timp după ce Chișinăul a declarat închisă criza legată de aprovizionarea cu gaze rusești a Republicii Moldova. După două săptămâni de negocieri, autoritățile moldave au reușit să semneze un contract cu Gazprom privind livrarea gazelor naturale pe un termen de cinci ani. Ce lecție trebuie să învețe actuala guvernare ca urmare a recentei stări de urgență în domeniul gazelor naturale? Europa Liberă a stat de vorbă cu oamenii din comuna Bujor, raionul Hâncești, despre lecția dată Moldovei de Rusia prin Gazprom. – „Războiul gazului a fost politica rusească, ca să nu ne lase să mergem mai departe înspre Europa, să ne dezvoltăm singuri, fără asuprire, ca să nu putem să ridicăm problema Transnistriei, ca să scoatem Armata a 14-a din republica noastră și armamentele celea pe care le au ei de 30 de ani și ne țin asupriți cu armata și cu armamentul. Asta-i toată politica gazului, dar s-a rezolvat, că conducerea țării, Maia Sandu și parlamentul au pus punctul bine și nu s-au lăsat intimidați de șantajul acesta al lui Dodon și al altor politicieni, și al Rusiei și, iaca, au făcut contractul bun și gazul o să fie și încă o să mai fie.” Europa Liberă: Dar încotro, Moldova, pe ce drum ar trebui să meargă? – „Moldova trebuie să meargă pe drumul european, că noi suntem în Europa, că cei care au stat împreună cu rușii ceia nicio țară nu s-a mai dezvoltat, toată vremea au fost ținuți săraci ca să poată să fie conduși mai ușor, fiindcă omul sărac cu mult mai ușor este manipulat. Așa că cu Rusia n-avem noi nimic ca să stăm, trebuie să mergem cu Europa și să ne dezvoltăm în model european.”Europa Liberă: Dar societatea e divizată, o parte din cetățeni vor mai aproape de Rusia, altă parte vor mai aproape de Uniunea Europeană?– „În Rusia noi când ne ducem nu vorbim moldovenește, vorbim rusește, toți trebuie să învețe limba românească, dacă vor să trăiască cu noi în pace. Noi le vrem bine și la ruși, am trăit cu poporul rus bine și o să trăim și cu ucrainenii, și cu găgăuzii, dar toți trebuie să înțeleagă că suntem în Moldova românească.” Europa Liberă: Un ultim sondaj iData dat publicității recent arată că crește numărul celor care sunt nostalgici după Uniunea Sovietică. Cum se explică acest lucru?– „Da, asta-i tot o politică din partea lui Dodon și a adepților lui, că este o nostalgie, dar nu trebuie să ne oprim și să mergem pe calea dreaptă, europeană și să nu ne întoarcem înapoi. Cei nostalgici trebuie să înțeleagă că acesta-i drumul nostru și au să vadă după vreo câțiva ani, după 4-5 ani, că, într-adevăr, calea noastră dreaptă îi spre Europa. Nici în Rusia nu-i mai bine, în Rusia nu există salam de 15 ruble, în Rusia-i mai mare sărăcie și mai mari prețuri ca la noi, așa că trebuie să mergem cursul european. Totul depinde de noi, cetățenii, în ce parte o să vrem, trebuie să ne unim și să mergem înainte pe calea pe care a luat-o Maia Sandu și parlamentul. Cred că numai asta-i, altă ieșire Moldova noastră ca să se dezvolte mai departe n-are, numai să mergem spre Europa și să trăim bine cu România. Ajutorul vine tot de la Uniunea Europeană, rușii nu ne dau ajutoare.” Europa Liberă: Dar rezolvarea problemei transnistrene cum o vedeți?– „Trebuie rezolvată numaidecât, trebuie să ducem dialog cu rușii ca să scoată armata și armamentul, partea transnistreană e parte a Moldovei, acesta-i teritoriul nostru și noi nu avem graniță cu Rusia, n-avem nimic cu Rusia, așa că ei trebuie să înțeleagă că au trecut 30 de ani și au promis să-și scoată armata și de-amu au ajuns timpurile că trebuie s-o scoată și să înțeleagă că acesta-i teritoriul nostru și să ne unim, că transnistrenii tot vor, dar asta-i numai politică că nu vor cu noi să trăiască. Ei nu au șanse acum să supraviețuiască numai cu Rusia, așa că Transnistria e parte a Moldovei, a fost și o să fie parte a Moldovei. În Transnistria la putere au fost numai separatiști și au făcut numai rău pentru Moldova și pentru toată partea asta a Europei.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Bujor, Hâncești, și întrebăm cetățenii cum au înțeles deznodământul crizei energetice.– „Înțelegerea a fost făcută cu Gazprom-ul, cu rușii și o să avem gaz, e mai scump, dar o să-l avem și-i mulțumim mult conducerii actuale în frunte cu Maia Sandu.”Europa Liberă: Câtă politică și cât comerț este în această relație moldo-rusă când e vorba de importul resurselor energetice?– „Mai mult de 50% îi politică, vor să ne tragă înapoi, dar nu cred că-i posibil. Tot timpul a fost clar ce vrea Rusia, Rusia vrea să nu ne scape din mâinile ei. Asta este. Avem o Europă întreagă care ne ajută și zi, și noapte, an de an, numai câți bani s-au investit din partea europeană...” Europa Liberă: Credeți că acum chiar se decide încotro Moldova – mai aproape de Occident sau mai aproape de Rusia?– „Chiar cred!Europa Liberă: De ce?– „Păi să ne uităm numai la ultimele două votări care s-au făcut pentru președintele statului și pentru parlamentare. S-a ridicat tineretul, forța motrice a Moldovei. Copiii aceștia ai noștri care îs în străinătate, dacă erau în Moldova și eram o țară europeană cu adevărat, noi aveam să înflorim acum, dar noi din cauza la aceea că rușii ne-au ținut de gât, copiii s-au dus și aduc niște beneficii altor țări, noi nu ne-am dezvoltat, noi am rămas tot așa.” Europa Liberă: Un ultim sondaj de opinie arată că crește numărul cetățenilor care ar vrea refacerea Uniunii Sovietice, care mai trăiesc cu nostalgia după URSS. Cum se explică acest lucru?– „Păi, aceștia-s tot bătrânii și partea rusofonă sau care țin mai mult cu rușii. Noi avem foarte mulți ruși, e un popor bun, dar el, fiind infectat cu politică rusească, ne duce în partea ceea că procentul de rusofobie sau în întregime a Uniunii Sovietice se face mai mare.” Europa Liberă: Cum ați vrea să evolueze cooperarea dintre Republica Moldova și Federația Rusă?– „Bună aș vrea să fie, comerț, economie, numai nu ca politică, pentru că ei au o politică de ocupație. Cât îi Rusia, numai Rusia? Până la Polul Nord și încoace îs popoare ocupate.”Europa Liberă: În opinia Dvs., dosarul transnistrean va avea o finalitate în următorii ani?– „Fără ajutorul Uniunii Europene și al Statelor Unite, dosarul transnistrean nu va avea final. Până ce nu se ridică Armata a 14-a, fosta, care era pusă pentru Europa, țările care au fost sub influența Pactului de la Varșovia, până ce nu va fi ridicată armata ceea și armamentul de acolo, noi n-o să avem, că acolo-s milioane de tone.” Europa Liberă: Spiritele în societatea moldavă tot sunt împărțite: unii văd viitorul Moldovei mai aproape de Rusia, alții mai aproape de Uniunea Europeană. Și dacă e această dezbinare, încotro?– „Tot la Uniunea Europeană. Chestia asta cu populația care vrea să se reîntregească Uniunea Sovietică, asta o să scadă. Salamul niciodată n-o să mai fie 1 rublă 80 de copeici, el o să fie după prețul de piață, după cum se crește un porc, o vacă ș.a.m.d.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Bujor, Hâncești, și întrebăm cetățenii cum văd viitorul țării.– „Noi de-amu cum să-l vedem? Ne-a trebuit viață mai bună când eram mai tineri, dar acum deja ne mulțumim cu ce este în Moldova. Băieții îs plecați, noi am rămas singuri, nu-i chiar plăcut, că la o greutate n-ai la cine apela.”Europa Liberă: E multă lume plecată de aici, de la Bujor?– „Pe fiecare stradă sunt case pustii, nu mai trăiește nimeni într-însele de ani de zile de-amu. Și chiar anul ista tare multă lume a decedat, care de COVID, care de boli...” Europa Liberă: S-a făcut un sondaj de opinie și 23-24 la sută din cetățeni spun că și-ar dori refacerea Uniunii Sovietice. Ce părere aveți despre asta?– „Eu nu-s de părerea asta.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că fiecare al patrulea cetățean din țară și-ar dori refacerea URSS?– „Nu-s de părerea asta. A fost și bine, că erau prețurile mai ieftine, fiecare lucra, te duceai și stăteai 21 de zile în spital și te lecuiai, dar acum primești o injecție și fugi acasă. La raion orișicând te adresezi, nu sunt locuri.” Europa Liberă: Dar credeți că e cu putință să fie refăcută Uniunea Sovietică?– „Nu cred, nu! Dar cui îi mai trebuie Uniunea Sovietică? Atunci a fost cum a fost, atunci și noi eram altfel, acum ne-am schimbat și noi, nu mai suntem acei care am fost cândva.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Care ar fi calea corectă pe care să se îndrepte țara?– „Să rămână și singură tot e greu, că noi n-avem resurse energetice, n-avem motorină de unde să extragem, noi tot trebuie să depindem de cineva, nu că să depindem, nu depindem, dar trebuie încheiate contracte. Și lumea de la sate știți că s-a dezvățat să lucreze? Nu mai este lumea cea care lucra odată, trebuie să se schimbe și mentalitatea la om, și mentalitatea, dar nu știu cum s-o schimbăm, că acel care a înțeles cândva, înțelege și acum, dar cel care n-a înțeles, lui i-i totuna, el are un leu și în loc să se ducă să-și cumpere ceva de mâncare, el se duce și-și cumpără o sticlă de băutură, de vin, de rachiu și spune că-i sărac. Cum ești sărac?” Europa Liberă: Da, dar vedeți că societatea totuși rămâne a fi divizată, unii se uită la Est, alții la Vest?– „Să vă spun drept, nu mă uit nicăieri. Trebuie să fie relații bune cu toate țările, și cu Europa, și cu Rusia, că noi ajungem și la Rusia și ajungem și la Europa, că trebuie să încheiem contracte, ca să trăim un trai decent.”Europa Liberă: Și deznodământul acestei crize energetice cum l-ați înțeles?– „Cred că o să fie bine dacă s-a încheiat contractul, dar prețurile au crescut, iar leafa a rămas aceeași. Noi nu primim euro ori ni-i plătită așa munca cum în Europa.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Bujor, Hâncești...– „Eu vă știu foarte bine, vă cunosc.”Europa Liberă: Dar de unde mă cunoașteți?– „La radio ascult...”Europa Liberă: Și întrebăm cetățenii, pe ce drum se îndreaptă astăzi satul și statul?– „Pe un drum foarte drept, foarte corect, care demult trebuia, da.”Europa Liberă: Adică?– „Ca frații să trăim, să fim uniți, să ne stimăm unul pe altul.”Europa Liberă: Sunt uniți moldovenii?– „Nu! Ne despart, careva se amestecă acolo și de stânga, și de dreapta. Dumneata înțelegi? Am multe de spus, ne-a amăgit Partidul Comuniștilor, care l-a amăgit și pe bunelul meu, că a luptat la Manciuria, a ajuns la Berlin; eu am slujit în Germania.” Europa Liberă: Ce ați înțeles Dvs. din războiul gazelor?– „Eu am trăit cu bețe de râpcă și de răsărită și eu nu mă tem. Eu mi-am adus toate ciocanele acasă, poate să fie iarna cât de grea, că eu n-o să mă duc cu mâna întinsă, cu toate că eu îs invalid de gradul doi.”Europa Liberă: Dar cum ar trebui să se dezvolte relația Republicii Moldova cu Rusia?– „Foarte bine ar trebui, corect să fie, numai să nu ne amăgească, fiindcă le pare rău că ne uităm la Asfințit, ei vor să ne uităm la Răsărit. Asta-i părerea mea, dar trebuie să ne uităm și colo, și colo.”Europa Liberă: Un ultim sondaj de opinie arată că încă mulți moldoveni sunt nostalgici după Uniunea Sovietică.– „Eu unul îs de acela, fiindcă eu îmi permiteam toate celea, eu îmi permiteam să mă duc pe râul Volga să călătoresc, îmi permiteam la muzee să mă duc, îmi permiteam să călătoresc cu avionul de la noi de la Chișinău, timp de două ceasuri eram pe atunci în orașul Gorki.”Europa Liberă: Credeți că mai e cu putință să se refacă URSS?– „Nu! Nici nu trebuie să mai fie ceea ce a fost. Eu unul nu doresc.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Bujor, Hâncești, și întrebăm cetățenii: ce au înțeles din războiul gazelor?– „Ei au vrut olecuțică să-i sperie, pentru că-i Transnistria, sunt și moldoveni de-ai noștri acolo, că au știu că la noi au să vină. Ce a zis Putin? „Hai să ne facem întâi rezervă și pe urmă să dăm la europeni”. Putin a spus cuvântul ista.”Europa Liberă: Dar Dvs. ce părere aveți despre Vladimir Putin?– „Eu nu vreau să mă pronunț, că eu îs oleacă cu politica, că am fost peste 10 ani consilier.”Europa Liberă: Vă întreb părerea Dvs. despre Putin.– „Despre Putin... Îi foarte bun conducător.” Europa Liberă: Dar de ce Rusia nu vrea ca Moldova să continue parcursul european, să se apropie mai mult de Uniunea Europeană?– „Pentru că ei câte zavoade (uzine) au făcut în Moldova? Când eram cu Rusia, Moldova era foarte bună. Noi să trăim acum cu rușii, nouă ne-ar da mai mult și avea să trăim, încă mai bine ca rușii am trăi noi, dacă să fie Moldova cu rușii. Eu îți spun că Rusia nu că de asta, ea să nu scape țările care au fost sub mâna ei. Și iaca ce-i.” Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Ascult Europa Liberă. Întotdeauna cu plăcere am ascultat-o pe dna Valentina Ursu, emisiunile îs foarte interesante.”Europa Liberă: Astăzi am ajuns aici, la Bujor, Hâncești, și întrebăm cetățenii: pe ce drum se îndreaptă satul, statul?– „Trebuie să ne unim cu țările europene, colaborarea noastră trebuie să fie mai strânsă, fiindcă tot ajutorul în ultima vreme a venit din Europa.”Europa Liberă: Dar divizarea aceasta a societății arată că unii cetățeni vor mai aproape de Est, alții vor mai aproape de Vest.– „Știți, eu am văzut lume de naționalitate rusă, de naționalitate bulgară, de naționalitate găgăuză care au înțeles drumul drept al statului nostru, dar am văzut și moldoveni rătăciți care se mai gândesc că acolo a fost odată așa, că dincolo a fost tot odată așa de bine.”Europa Liberă: Există un ultim sondaj de opinie iData, care arată că peste 20 la sută din cetățenii Republicii Moldova sunt nostalgici după Uniunea Sovietică.– „Da, da...”Europa Liberă: Cum explicați această nostalgie?– „Această nostalgie o explicăm prin aceea că s-a deprins lumea ca înainte: să-l scoale cineva, să-l ducă, să nu-și pună mintea în mișcare pentru dânsul ca să-și facă resursele lui. E o deprindere a cetățenilor învechită.”Europa Liberă: Credeți că e cu putință refacerea URSS?– „Nu, nu cred! Nu cred așa ceva, fiindcă lumea înțelege, chiar cetățenii de origine rusă înțeleg că asta este imposibil. Eu am 50 de ani de când sunt aici în sat, aproape că-s băștinașă de-amu și înțeleg lumea, înțeleg sentimentele oamenilor. Oleacă îs nostalgici pentru tinerețea lor, fiindcă atunci toată lumea era acasă, erau 5 brigăzi, în sat era brigada de câmp, de tineret, era ferma avicolă, era ferma de vaci, ferma de porci, era plodpunctul, era silvicultura. Se sculau dimineața, se duceau la lucru, munceau, veneau seara acasă. Chiar de era puțin, dar primeau la vreme, dar vremurile s-au schimbat nu numai la noi, s-au schimbat peste tot locul și în Rusia acum nu-i mai bine decât la noi.” Europa Liberă: Cum ați vrea să fie relația Republicii Moldova cu Federația Rusă?– „Bună, de prietenie, de colaborare...”Europa Liberă: Dar Rusia dorește același lucru?– „Cred că nu. De ce n-au ochi să ne vadă? Eu nu știu de ce, pentru că nu suntem ai lor cred că.”Europa Liberă: Problema transnistreană credeți că poate fi soluționată?– „Trebuie să sperăm la lucrul ista, că noi am fost la un loc. Numai dacă se vor înțelege politicienii, problema transnistreană va fi soluționată.”Europa Liberă: Dar Rusia vrea soluționarea acestei probleme?– „Cred că nu.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Bujor, Hâncești, și întrebăm cetățenii: ce lecție s-a învățat după războiul gazelor de autorități, de cetățeni?– „După acest caz, poate nu tocmai cel mai fericit, probabil că trebuie să găsim posibilități ca să avem energie alternativă, deci gazul să-l cumpere statul numai pentru orașe, în localitățile rurale ar trebui să folosească biogazul, energia vântului, energia soarelui și alte posibilități sunt în care ar trebui să se implice aici mult stimata noastră academie.”Europa Liberă: Dar cum a fost negociat acest contract? E pe așteptările cetățenilor?– „Acest contract a fost negociat destul de bine. Dacă spun că o să fie în jurul la 450-500 de dolari mia de metri cubi, de acum îi bine. Cu atât mai mult că în contract se prevede, așa am înțeles eu, că dacă în anii următori se vor schimba prețurile la petrol, atunci se schimbă și la gaze pe motiv că noi știm că această formulă este legată cu prețul la petrol.”Europa Liberă: Relația moldo-rusă cum ar trebui să se dezvolte în continuare?– „Corect trebuie să se dezvolte, fiindcă Rusia este un stat mare, puternic, este un stat de care noi avem nevoie și trebuie să ne impunem noi respectul, fiindcă ei n-au să ne respecte dacă noi o să fim lingușitori, o să fim slabi și o să avem cazuri de acestea când o să tremurăm înaintea cuiva din cauza lipsei de energie. Iată, dacă noi toate acestea o să le avem și demnitatea noastră, atunci cu noi o să se poarte foarte frumos și chiar au să ne respecte, așa cum respectă și alte popoare.” Europa Liberă: Dar Rusia îi dorește bine Republicii Moldova?– „E clar că ei ar vrea ca să fim cu ei, adică în sfera lor de influență, dar asta de-acum noi trebuie să dorim.”Europa Liberă: Și care e drumul corect pe care trebuie să se îndrepte Moldova?– „Înspre Europa! Bineînțeles că noi suntem europeni, trebuie să intrăm în Uniunea Europeană, chiar să ne unim cu România, dacă vrem cât mai repede să fim membri ai Uniunii Europene.”Europa Liberă: Dar datele unui ultim sondaj arată că moldovenii sunt nostalgici după URSS.– „Păi, doamnă, atunci toți furau și acum își amintesc că, uite, dle, era atunci mult bronz, era foarte multă aramă, era mult aluminiu, pe care, iaca, dacă îl furam atunci, azi îl vindeam și avea să fie scump. Ei nu-și dau seama că de-acum s-au schimbat timpurile și era pur și simplu o naivitate atunci, lumea pur și simplu încă nu știa despre economia de piață, nu știa de multe, dar acum dacă să fie iar Uniunea Sovietică, eu cred că o să fie exact sau chiar mai rău decât acum, fiindcă...” Europa Liberă: Dar cine sunt acești nostalgici?– „Cei care nu lucrau, cei care, de pildă, numai ieșeau când se strângea roada. Și iată el atunci își acumula bine, își umplea cămara și beciul cu ceea ce-i trebuia și el era foarte mulțumit. Principalul că el atunci nu trebuia să muncească, pe când acum trebuie să pui capul în mișcare, trebuie să te gândești, fiindcă tu de-acum ești de sine stătător. Și încă trebuie să plătești statului impozite ca să susținem armata, poliția, procuratura, învățământul, medicina ș.a. Și el nu vrea așa, el vrea ca să stea deoparte și să nu-și bată capul de nimic.”Europa Liberă: Dar cine îi dorește mai mult bine Republicii Moldova azi?– „Uniunea Europeană, iată, România și, bineînțeles, poporul. Numai că el nu știe cum să facă, fiindcă, spre regret, intelectualii noștri s-au disociat de populație și ei se gândesc că ei singuri au să iasă din groapă. Nu, din groapă au să iasă numai cu ajutorul celor care au mai multe capacități, fiindcă Dumnezeu nu pe toți îi înzestrează cu minte, spre regret. Unul poate să facă corabie cosmică, să scrie o poezie, dar altul poate numai să prășească, deși nu-i puțin important de a prăși și de a crește pâinea. Și iată trebuie acesta care știe, care are nivelul de educație mai înalt, are mai multă minte să-l ajute pe acesta care are mai puțină minte, dar care este foarte necesar ca membru al societății, fiindcă fără el tot nu se poate. Și ei trebuie ajutați ca ei să aibă demnitate, să gândească corect, și nu defavoarea societății, dar în favoarea societății.”* * *Voci adunate la întâmplare în satul Bujor, raionul Hâncești. După ce autoritățile de la Chișinău au ajuns la un acord cu concernul rus energetic de stat Gazprom pentru cinci ani pentru furnizarea de gaze pentru Republica Moldova, după ce președinta Maia Sandu a vorbit despre încheierea crizei gazelor, am stat de vorbă și cu expertul de la București Sorin Ioniță despre șansele pe care le are acum Republica Moldova de a-și diversifica pe mai departe resursele energetice și dacă înțelegerea pe tema gazelor nu lasă loc de interpretări pentru viitorul cooperării moldo-ruse. Sorin Ioniță: „E cam devreme, trebuie să mai lăsăm un pic timpul să treacă, dar cred că s-au grăbit inclusiv cei care au strigat prea tare înainte că o să fie jale. De fapt, putea să fie, pe baza experiențelor anterioare, putea să iasă rău și cred că tocmai asta-i lecția de învățat aici, faptul că s-a văzut că Republica Moldova nu mai e singură, pentru că altfel nu ar fi reușit ce a reușit atât cât a reușit. Deci, cum se întâmpla înainte, era la mâna rușilor, or acum s-a văzut că a existat sprijin. De fapt, o parte s-a văzut, o parte nu s-a văzut din acest sprijin, dar el a existat evident și Republica Moldova a avut, în primul rând, alături de ea Uniunea Europeană, deci dincolo de vecini, parteneri, România, Polonia, Berlinul ș.a.m.d. s-a văzut imediat sprijinul Uniunii Europene și, mă rog, în bani, cu cele 60 de milioane de euro, dar cu siguranță și în spatele ușilor închise, pe unde noi n-am mai văzut, au fost presiuni asupra Moscovei. Și asta înseamnă să ai o relație cu Bruxelles-ul, să ai lideri credibili în țara ta care să știe să deschidă o ușă și să aibă pe cine suna la telefon, adică să nu fii izolat.” Europa Liberă: Acest sprijin din partea Occidentului a fost văzut și la Moscova?Sorin Ioniță: „A fost auzit, că presiunea UE acolo s-a făcut, că doar unde în altă parte, că nu te-au mai lăsat singur pe teren, David contra Goliat, ci s-au echilibrat talgerele balanței, că au venit și frații tăi mai mari, ca să zic așa. Și nu, nu e vorba de România în cazul acesta, e vorba de întreaga Uniune Europeană și de Comisie. De fapt, sunt trei lucruri care s-au stabilit în toată afacerea aceasta cu gazul. Unul este prețul, care evident e mult mai bun decât se așteptau pesimiștii, sigur, mai vorbim, în șase luni prețul poate să scadă, e cu dus-întors, dar deocamdată s-a rezolvat criza care era acută și nu poți să lași o țară la intrarea în iarnă fără gaz, asta era clar. Doi: este Pachetul trei european, deci e un preț de plătit aici, că se mai amână un pic unele reforme, dar eu cred că acestea se pot negocia mai departe și îi mai poți strânge cu ușa pe ruși, și te poți apuca încet-încet să implementezi chiar Pachetul trei european după ce trece iarna, anul viitor. Deci, nu cred că lucrurile sunt pierdute, dar mai e și subiectul trei, care este negocierea datoriei sau auditul datoriei. Și aici trebuie să spun că e partea pe care am înțeles-o cel mai puțin, că e și foarte proaspătă și eu nu sunt la Chișinău, n-am avut acces la niciun fel de informații, nu mi-e clar ce s-a stabilit că se auditează – se auditează numai datoria acumulată prin, știm tema, Transnistria sau se auditează întreaga companie Moldovagaz și toată afacerea cu separarea Moldovagaz/Transgaz? Deci, audităm toată relația, mergând înapoi pe cât, pe 10 ani, sau numai datoria în sine, că sunt lucruri diferite? Preferabil ar fi să se facă audit financiar pe întreaga companie, dar nu știu dacă asta s-a stabilit. Deci, asta eu nu știu, ce a agreat dl Spânu acolo.”Europa Liberă: Credeți că chiar s-a făcut abstracție de dosarul transnistrean și cele două părți nu au abordat subiectul regiunii transnistrene în cadrul acestor negocieri?Sorin Ioniță: „Presupun că nu, dar, indiferent dacă s-a abordat sau nu, e clar că rușii au acceptat să nu fie momentul de față – cum să zic? – speculat foarte tare de către ei. Deci, au cedat, ca să zic așa, dar depinde cum se agață Transnistria în acel punct trei de care vorbeam adineaori în auditul datoriei. Deci, acolo este Transnistria și acolo depinde. Dacă era să se discute statutul Transnistriei, bănuiesc că nici nu era ministrul Spânu persoana cea mai indicată, că nu asta era atribuția lui să discute, există un ministru...” Europa Liberă: Dar până la dl Spânu a fost și dl Kulminschi la Moscova, s-a întâlnit cu dl Kozak?Sorin Ioniță: „În alt context. Acolo nu s-a discutat despre gaz, aici s-a adus în discuție, clar, chestiunea gazului, iar Transnistria – o discuție separată cu cine trebuie, prin canalele care trebuie. Și am văzut un interviu astăzi al primului ministru, al dnei Gavrilița în presa din România, unde chiar așa a spus, că... Nu știu, a lăsat să se înțeleagă că nu e acum momentul să lămurim sută la sută Transnistria, ceea ce e adevărat, adică nu poți în criza gazului tu să vrei să câștigi și jocul cu Transnistria cu rușii. Trebuie să le iei cumva pe rând, pe canale diferite, pentru că tocmai rușii au interesul să amestece și să facă o ciulama din toate, noi avem interesul să despărțim apele – gazu-i gaz, relația economică e relație economică, comerțul e comerț și Transnistria e Transnistria cu depozitul de arme și cu ce mai este acolo.” Europa Liberă: Ați amintit și Dvs. despre Pachetul energetic trei, Republica Moldova zice că nu va amâna implementarea acestui pachet energetic. Sorin Ioniță: „Ceva amânare va fi, dar ca dovadă că n-au făcut bine să sară atât de repede și să speculeze, și să se jeluiască, pentru că, iată, e posibil dacă ai parteneri corecți, dacă ai contactele corecte la Bruxelles, dacă ești credibil, dacă lumea discută cu tine e posibil să nu rămână mereu ca rușii sută la sută și să-ți mai realizezi și niște interese. Eu nu cred că e îngropat Pachetul energetic integral pe 5 ani, nici vorbă! Un pic ți-ai legat mâinile până treci iarna asta și după ce vine iar căldura și se stabilizează și prețul la gaz, vorbim altfel. Și cred că și rușii știu asta, deci nu se așteaptă că va fi chestia asta bătută în cuie pe 5 ani.”Europa Liberă: Dar va reuși Republica Moldova totuși să-și diversifice resursele energetice, pentru că în mediul de experți am auzit declarații de felul că România ar fi trimis semnale la Chișinău, precum că se află în imposibilitatea de a livra gaz prin conducta deja existentă Iași-Chișinău și despre care se spune că este funcțională, dar se crede că România nu ar avea rezerve de gaz pentru a împrumuta sau a vinde? Sorin Ioniță: „Conducta e funcțională, dar nu la capacitate, iar faptul că România nici nu are mari rezerve acum e o chestie de moment, adică sezonul acesta așa, dar nici investiția de acolo nu e finalizată pe partea românească și știm asta de ani de zile, adică știm de 2-3 ani de zile, de când defilau fostele guverne braț la braț, făceau conducta. Noi știam că nu e capacitate să duci prin ea tot gazul de care are nevoie Republica Moldova, deci în continuare trebuie făcute temele. Adică, ce e de făcut e clar, au fost ani în care s-au amânat lucrări și pe partea românească cu stațiile acelea de pompare, ca și conexiunile de electricitate. Știm ce este de făcut, acum voința politică există la Chișinău, nu mai e niciun dubiu, mai trebuie făcute și lucrările și asta nu întotdeauna e simplu. Știți că de multe ori vrei să faci o chestie, dar te împiedici la inginerie și la lucrări, și la achiziții, și la toate poveștile acelea. Să sperăm că într-un an-doi se rezolvă și conexiunile acestea, deci să nu uităm nici de cea pe electricitate, adică cele două conexiuni pe electricitate prin sud și prin nord, pe lângă cea cu gazul. Și atunci, problemele se vor rezolva. Eu cred că în acest mandat al actualului guvern PAS lucrurile acestea se pot pune la punct. Deci, nu va trebui să așteptăm 5 ani să expire nu știu ce au semnat ei acum, e posibil ca să ne trezim la vară, prin luna iunie, că prețul spot, prețul de piață al gazului să scadă sub ce s-a semnat acum, în acest contract. Și atunci îi va înjura lumea invers că de ce au semnat la un preț fix, dacă piața... Dar n-ai cum, piața e piață, uneori vrei să ai și siguranța aprovizionării, și preț mic, dar asta cu rușii nu se poate, pentru că ei când îți dau condiții prea favorabile, deci când e prea frumos ca să fie adevărat, va veni un preț politic la un moment dat.” Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că acest contract pare unul bun acum pentru Republica Moldova, dar nu se știe ce va fi peste jumătate de an, peste un an, peste doi, până când expiră termenul acestui contract?Sorin Ioniță: „Este un contract peste așteptări de bun din punctul de vedere al prețului pentru turbulențele actuale din piață și pentru această iarnă, ce va fi la vară, iarăși vom discuta, pentru că, într-adevăr, Europa toată a fost surprinsă fără capacități înmagazinate, ceea ce a permis Gazprom-ului să facă niște jocuri, dar situația aceasta nu se va menține la infinit, pentru că așa e, țările democratice învață mai greu, până se coordonează și trebuie o criză ca să se mobilizeze. Iată, criza a fost și vor înmagazina mai mult gaz, poate facem noi ce trebuie în legislația românească să putem exploata în platforma Mării Negre. Astea-s proiecte de termen mediu și lung, că nu veți vedea la anul gaz din Marea Neagră, asta este clar.” Europa Liberă: Unii îi laudă pe ruși, spun că și ei s-au asigurat că au anumite pârghii pentru a interveni în contract.Sorin Ioniță: „Păi presupun. De asta zic că nici nu vreau să fiu foarte precis în ce spun și mi-am lăsat, așa, niște portițe, pentru că eu n-am citit acel contract și bănuiesc că nu vom vedea curând chiar toate clauzele, de aceea am împărțit în trei: ce se știe cu prețul, este o realizare această negociere; cu Pachetul energetic european mai vedem, deci cât te poți mișca până să țipe foarte tare rușii la anul și să mai inventeze ceva și cu datoria, acolo am eu niște dubii, ce este prin contract. Adică, ce anume audităm și nu cumva Republica Moldova să se trezească că acceptă o chestie pe care n-ar trebui s-o accepte, adică o datorie prea mare pe contul statului, dacă auditul nu e făcut bine și cuprinzător.”Europa Liberă: V-ați pus cumva întrebarea dacă și cei de pe malul stâng al Nistrului vor achita același preț ca și întreaga Republică Moldova?Sorin Ioniță: „Sincer, nu mi-am pus această întrebare, că n-a fost când și nici nu prea știu ce tip de aranjamente au ei și n-am apucat să citesc știri. Ei nu sunt acoperiți tot în contractul acesta, ei ce, vor avea o livrare separată? De asta zic că tot acest aranjament incestuos între Chișinău și Tiraspol trebuie la un moment dat să se termine. Deci sunt o grămadă de lucruri făcute, însă lăsate în suspensie, aranjamente neclare, nu numai pe chestiuni energetice, unde, iată, te lovești de ele, adică atunci când spui că trebuie să tragi o linie clară la un moment dat, lumea în Republica Moldova se supără, zice că nu, că vrem să-i..., că-s cetățenii noștri. Dar nu se poate așa. Deci nu poți continua așa, pentru că pe măsură ce Moldova se apropie de UE, iată, Pachetul energetic, el însuși, regulile europene te forțează să tragi o linie și să spui: „Măi, până aici se aplică, dincolo nu se mai aplică; ăstora le dăm, ălora nu le dăm”. Firmele de acolo nu vor mai intra în aranjamente comerciale de tip european, dacă nu respectă și ele niște reguli și asta înseamnă că, practic, îi gâtui economic. Dar trebuie pusă problema pe masă la un moment dat, adică nu poate fi cocoloșită la nesfârșit această imprecizie.”Europa Liberă: Și e limpede că cea mai mare cantitate de gaze se folosește la Centrala de la Cuciurgan, de unde Republica Moldova folosește energia electrică.Sorin Ioniță: „De unde și problema cu datoria aceasta care trebuie auditată și, v-am spus, e partea care mie mi-e cea mai neclară din tot dosarul acesta, și înainte de episodul acesta, și acum ce s-a negociat anume despre această datorie, cum a apărut ea, cât e de mare, cum se poate împărți, mă rog, rezolva și ce facem de mâine înainte, că degeaba o audităm, dacă lăsăm treburile să meargă înainte ca și până acum.” Europa Liberă: Deja s-a anunțat și o întrevedere între cei doi șefi ai diplomațiilor de la Moscova și Chișinău, Lavrov și Popescu. Credeți că se va reveni la acest subiect sau agenda ar putea să se focuseze pe alte probleme în cooperarea moldo-rusă?Sorin Ioniță: „Nu știu dacă mai sunt alte probleme la fel de importante ca Transnistria, regimul trecerii peste acea frontieră nedeclarată, problema armelor, problema energiei – toate sunt în acest dosar, nu prea văd ce să fie mai important în dosarul Rusia-Moldova decât atâta. Și cred că ministrul Popescu totuși știe ce face, adică se va duce acolo și sunt convins că n-o să fie luat de fraier de cineva, pentru că are experiență totuși prin viața lui profesională, adică știe la ce să se aștepte de la ruși. Cred că totuși șansa cea mai bună a Moldovei e să nu facă foarte multă gălăgie în relația cu Rusia și să speculeze acele momente când Rusia are totuși interese sau griji, sau este prinsă mult mai tare în alte părți, unde miza pentru ei e mult mai mare, pentru că totuși Republica Moldova nu e o mare miză pentru Rusia. Deci, Republica Moldova să profite de acest statut, că nu e totuși Alfa și Omega la Moscova, că nu stau aceia, în fiecare noapte nu doarme Putin de ce o să facă Chișinăul și atunci să speculeze, încet, cu pași mici să meargă către Europa și un pic mai repede atunci când Rusia e prinsă în alte necazuri de-ale ei. Și are destule în agenda globală, au să apară crize, unde trebuie să-și rezolve o grămadă de lucruri, e implicată peste tot, în Orientul Mijlociu, în Africa. Deci prinzi acel moment când ei sunt ocupați în altă parte și mai bagi o chestie de-a ta, mai faci un pas. Cam așa, inclusiv înspre rezolvarea problemelor cu Transnistria, care trebuie arătat că acolo e un regim nesustenabil economic, adică ceea ce la ei pare că e OK, că înflorește comerțul cu Europa din combinatul de la Râbnița și din afacerile lui Sheriff, și din toate chestiile acestea, este, de fapt, un fake, pentru că ei manipulează prețuri, adică au niște chestii care, dacă ar fi analizate atent, n-ar rezista pe piața europeană la o analiză de concurență corectă și lucrurile acestea trebuie spuse la un moment dat, adică trebuie să jucăm și noi cu armele europene în acest joc, fără inflamări aiurea.”Europa Liberă: Credeți că actorii occidentali în dialogul cu Rusia vorbesc despre soarta Republicii Moldova? Sorin Ioniță: „În general, nu, pentru că nu aveau de ce, dar în această criză e clar că au vorbit, pentru că fără implicarea occidentalilor nu se rezolva. Probabil, nu știm, dar probabil e vorba de Berlin și sigur e vorba de Bruxelles. Și de asta spun, Republica Moldova a ajuns, iată, în acea situație fericită că are uși deschise, are prieteni importanți, îi răspunde lumea la telefon în Vest și, practic, a avut susținere în această criză aproape ca o țară membră UE, deci nu e mare diferență. Dacă o țară membră UE ar fi fost prinsă în această criză a gazului, la fel s-ar fi manifestat sprijinul european. Și despre aceasta e vorba, deci este cea mai bună dovadă despre ce înseamnă apropierea de Europa. Comisia s-a purtat cu Chișinăul ca și când ar fi fost aproape membru. Iată, ajutor financiar, diplomație, sună la Moscova: „Lăsați-i în pace, jucați corect!” Despre asta este vorba.”