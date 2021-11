Mărturisirile Mioarei Velicu! Interpreta de muzică populară și-a pregătit locul de veci: ”E ca şi cum ți-ai face o casă”

11:10

Petrică Mâțu Stoian și-a petrecut ultimii ani din viață într-o vilă din Craiova. Puțini, însă, sunt cei care știu că artistul locuia împreună cu impresarul și regretata lui soție. După ce și-a făcut debutul în […] The post VIDEO. Cum arată casa în care a trăit Petrică Mâțu Stoian. A locuit aici timp de 15 ani appeared first on Cancan.