Ilie Dumitrescu îl critică pe Edi Iordănescu: „E o premieră negativă pentru el”

00:10

FC Voluntari și FCSB au remizat, scor 0-0, în etapa #15 din Liga 1. Edi Iordănescu, antrenorul vicecampioanei, reclamă un posibil penalty neacordat echipei sale în prima repriză.Programul complet al etapei #15„Pentru noi a fost a 5-a deplasare din ultimul timp. E greu, în repriza a doua s-a văzut că am pierdut mult din energie. Am ajustat, am schimbat sistemul de joc, din păcate însă, nu am reușit să marcăm. ...