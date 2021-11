Iubita lui Marius Niculae, cu nurii la vedere! A luat-o de mână și au ieșit „Săgeată” din restaurant!

12:10

Bogdan Dumitrache, cunoscut sub numele de “Crocodilul”, intervine în disputa în care fiul lui, Philip, fost concurent la „Puterea Dragostei” , este antrenat de fosta iubită. Tânăra îl acuză de agresiune, el se apără, dar […] The post Tatăl lui Philip de la „Puterea Dragostei” rupe tăcerea! Bogdan Dumitrache: „Eu nu am fost de acord cu această fată” appeared first on Cancan.