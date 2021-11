De ce stă numai la hotel Mihaela Rădulescu, de fiecare dată când se întoarce în România

21:40

Stelian Ogică este implicat, din nou, într-un scandal! Protagoniștii, „Spaima Loteriei” și o vecină, profesoară de yoga. Mărul discordiei: gardul care delimitează cele două proprietăți, dar și mizeria lăsată de animalele femeii, susține Ogică. CANCAN.RO […] The post Ogică, în scandal cu o profă de yoga! S-a lăsat cu furci, pietre și intervenția Poliției. CANCAN.RO are declarațiile ambelor părți! appeared first on Cancan.