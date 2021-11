”Domnu’ Rimă” a sorbit-o din priviri pe Denisa. Flick și soția, ”siropoși” și în viața reală!

08:50

Crăciun Ivancea, membru și fondator al grupului muzical Fanfara 10 Prăjini, a fost implicat într-un accident rutier în municipiul Iași. Artistul se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. În plus, avea și permisul suspendat.