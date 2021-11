Cum a afectat-o pandemia pe Andreea Bănică! Cântăreața are următorul concert abia în vara anului viitor. „Eu am suferit enorm”

11:10

Marius Ivancea, cunoscut în showbiz drept What’s Up, a scăpat de închisoare în dosarul în care a fost anchetat pentru deținere de droguri, dar procurorii DIICOT i-au confiscat toată iarba. Artistul s-a prezentat, recent, în […] The post What’s Up a scăpat de pușcărie, dar autoritățile i-au confiscat toate drogurile. Câtă iarbă au luat procurorii DIICOT appeared first on Cancan.