Ramona Bădescu, dezvăluiri despre relaţia cu fostul soţ: „Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam”

11:40

Mihai Bendeac face parte din familia Antena 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Ce salariu are Mihai Bendeac, de fapt. E plătit în lei. A recunoscut din greșeală la iUmor de la Antena 1 appeared first on Cancan.