Ianis Hagi și Tudor Băluță, colegi cu Dybala și Klopp în proiectul „Common Goal”! Primii fotbaliști români care își donează o parte din salariu

Invitat să participe la un un episod din podcastul lui Cătălin Măruță, fostul atacant și ex-selecționer al României U21, Adrian Mutu, a dat câteva detalii inedite din cariera sa. Adi Mutu a mărturisit că are un hobby puțin mai neobișnuit. Îi place să gătească. „Îmi place să gătesc, mă relaxează. Țin minte că am pierdut odată un meci și am gătit cinci feluri de nervi. Făcusem ardei umpluți și ciorbă de perișoare, până la cinci dimineața am stat. ...