Ce se va întâmpla cu averea lui Petrică Mîţu Stoian...

14:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Adrian Mutu a dezăluit, în premieră, cum s-a îndrăgostit iremediabil de actuala soție, frumoasa Sandra Bachici! Mutu a mărturisit că a pus ochii pe Sandra încă de când aceasta era minoră și concura la Miss România! Surpriză, pe atunci Briliantul era însurat cu Consuleo Matos, cu care are două fetițe! „Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15 -16 ani, și era la Miss România. Am văz...