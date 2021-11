Horoscop zilnic 12 noiembrie 2021. Peștii se simt împăcați cu deciziile lor

12:50

De când îl așteptat pe Ghiță la portiță, Cleopatra Stratan s-a aflat sub aripa tatălui ei. Pavel Stratan este omul din spatele micuței cu ohelari roșii și rochiță cu buline, însă timpul a trecut, iar […] The post Pavel Stratan a spus adevărul despre căsătoria Cleopatrei Stratan cu Edward Sanda: ”Mă temeam de lucrul ăsta…” appeared first on Cancan.