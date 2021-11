Brigitte Pastramă, dezvăluiri la Xtra Night Show: „Am niște gâlme. Am multe!”

15:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! ”Am ieșit pe la șapte și ceva și primul lucru, am vrut să îmi văd fetița. Întreba zilnic de mine, era afectată, să spun așa, emoțional. M-am dus, de fapt, a adus-o finul meu, am stat, am mâncat și apoi am mers acasă. A fost emoționant, atât din partea mea, cât și din partea ei, este o legătură tată-fiică, e mereu mai puternică decât orice. De ea mi-a fost cel mai dor, de fiica mea...