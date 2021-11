Grupa lui Florin Ristei deschide bootcamp-ul „X Factor”, vineri seară, de la 20.30

07:30

”Transformers: Rise of the Beasts” a fost amânat și acum va avea premiera pe 9 iunie 2023. Anterior era programat pentru 24 iunie 2022. Filmul, sub bagheta regizorului ”Creed II”, Steven Caple Jr., îi are […] Articolul Lansările ”Star Trek” și ”Transformers”, amânate de către Paramount apare prima dată în Apropo.ro.