Continuarea „Sex and the City”, „And Just Like That…”, are o dată de lansare și un trailer

Continuarea serialului „Sex and the City”, intitulată „And just like that..”, va fi lansată pe HBO Max, platforma de streaming deținută de WarnerMedia, cu două episoade, pe 9 decembrie. Miniseria va fi lansată la 11 […] Articolul Continuarea „Sex and the City”, „And Just Like That…”, are o dată de lansare și un trailer apare prima dată în Apropo.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ApropoTV