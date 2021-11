RCS RDS, anunţ de zile mari! Este vorba despre o mulţime de bani. Digi a făcut totul public

23:50

Denise Rifai sau „Regina celor mai incomode 40 de întrebări” nu e „classy” doar la TV, ci și în viața de zi cu zi! Și nu despre întâlnirile de business pe care le are, ci […] The post Prezentatoarea de la Kanal D e o „lady” chiar și la supermarket! Denise Rifai, „Bravo, ai stil!” appeared first on Cancan.