Apariție incendiară a Anamariei Prodan! Ce i-au transmis internauții

09:10

Oana Zăvoranu este în prezent antreprenor, dar și o apariție constantă pe canalul YouTube. În plus, deține o clinică medicală în Capitală, pe care împreună cu soțul ei, Alex Ashraf. Recent, pe lângă activitățile sale, […] The post Oana Zăvoranu s-a angajat la Primăria Sectorului 5 București. Câți lei primește salariu appeared first on Cancan.