X Factor 2021, 12 noiembrie. Mirela Bogasieru a interpretat "o piesă manifest", care i-a atins pe jurați. Mama sa i-a fost alături

În Bootcamp X Factor, sezonul 10, Mirela Bogasieru a interpretat melodia What if I took it off for you?, de Nemahsis. Concurenta a urcat pe scena X Factor și a impresionat cu o sensibilitate aparte. Cum s-a descurcat în Bootcamp, concurenta din grupa lui Florin Ristei.

