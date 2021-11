Al doilea val global de fake news a ajuns în România și Moldova (Marian Voicu/veridica.ro)

15:30

Economia americană este performantă, dar pesimismul economic în Statele Unite este – paradoxal – în creștere.O sursă oficială este de părere că pesimismul se datorează blocajelor de aprovizionare și circulație a mărfurilor, care au antrenat creșteri de prețuri la automobile și alte categorii de bunuri de consum.Se anticipează că în acest an, economia americană va crește cu 5,7% și semnalele pozitive se reflectă și în condițiile de viață ale oamenilor.Între ianuarie și octombrie au fost create circa 6 milioane de locuri de muncă, iar rata șomajului a scăzut acum la 4,6%.Câștigurile personale medii pe economie au crescut cu 3,5%. Nivelul rezervelor personale la bancă a crescut cu 50% față de situația anterioară pandemiei, iar 50% din populație aflată în partea de jos a scării veniturilor are acum un plus, pe ansamblu, de lichiditate de peste 3 bilioane de dolari, o creștere cu 32% doar in prima jumătate a acestui an.Nivelul acțiunilor bursiere este cu 30% mai ridicat, de la începutul anului.Cu toate acestea 56% din populație crede că țara se îndreptă într-o direcție greșită, 57% - că economia nu este performantă, o creștere de la 43%, în iunie.Motivul principal este puseul inflaționist, prețurile benzinei au crescut cu 62%, în interval de un an, iar nivelul general al inflației este de 5,8%, unul foarte mare la scară istorică recentă.În aceste condiții democrații și Casa Albă se intreabă dacă progresele economice se vor reflecta la timp în opțiunile de vot, pentru alegerile parțiale pentru Cogres, care au loc anul viitor.Pe de alta parte, atâta timp cât pandemia se menține, chiar dacă numărul de cazuri este în scădere, moralul populației va rămâne scăzut, în pofida statisticilor care indică progres economic semnificativ.