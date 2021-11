Vești bune! Incidența Covid-19 în Capitală a scăzut sub 7 la mia de locuitori

17:20

Andrei are 20 de ani și este din Satu Mare. Avea să ajungă la Pitești cu trenul, iar acolo, pentru că nu mai mâncase de mult timp, a furat de-ale gurii din bucătăria unui restaurant. […] The post Un sătmărean a fost prins furând mâncare dintr-un restaurant. Cum au reacționat patronul și polițiștii appeared first on Cancan.