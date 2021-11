Anett Kontaveit, prima semifinalistă la Turneul Campioanelor! Opt staruri se bat pentru un titlu în premieră

08:20

Explicația jocului al României și a rezultatului cu Islanda (0-0) se reflectă și în cifrele meciului. Am tras pe poartă, am avut posesia, dar implicarea multora dintre „senatorii" naționalei a fost mult sub așteptări.Duminică se joacă Liechtenstein - România (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, în ultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial.Acum, suntem pe locul 3, la un punct în spatele Macedoniei de Nord, ocupanta locului secund. ...