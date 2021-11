Theo Rose şi Alex Leonte, probleme în relaţie? Artista face dezvăluiri: „Ne certăm în fiecare zi”

18:20

Bicarbonatul de sodiu este considerată de multe gospodine o „armă secretă” care le ajută în rezolvarea multor probleme. Pe lângă efectele pe care le are în curăţarea diverselor suprafeţe, acesta are nenumărate beneficii şi în […] The post Ce se întâmplă dacă pui o linguriţă de bicarbonat de sodiu în şamponul cu care te speli pe cap? Puţini ştiu asta appeared first on Cancan.