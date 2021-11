Bilanț coronavirus România, 14 noiembrie 2021. Câte cazuri noi de coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore

15:20

Este doliu în lumea filmului! Jerry Douglas, cunoscut pentru rolul John Abbott în „Tânăr și neliniștit”/ „The Young and the Restless”, a murit la vârsta de 88 de ani. Douglas a interpretat rolul președintelui Jabot […] The post Doliu în lumea filmului! Jerry Douglas, actorul cunoscut pentru rolul din ”Tânăr și neliniștit” a încetat din viață appeared first on Cancan.