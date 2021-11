Mirel Rădoi vrea victoria în Liechtenstein: „Ar fi o mare rușine să nu câștigăm aici!”

17:00

Zi importantă pentru Britney Spears! Cântăreaţa este în sfârşit liberă să îşi trăiască viaţa după bunul plac, după ce tutela tatălui său, care a durat 13 ani s-a încheiat oficial. Bărbatul nu s-a opus, din […] The post Britney Spears, în sfârşit liberă! A ieşit de sub tutela tatălui său după 13 ani appeared first on Cancan.