Scade numărul persoanelor vaccinate cu prima doză. Puțin peste 80.000 de imunizări, în total

Au apărut primele imagini din noul sezon „Sex and the City”. S-a anunțat în mod oficial când va fi lansat sezonul intitulat „And Just Like That”. Așteptarea a luat sfârșit, iar fanii vor putea vedea noul sezon din „Sex and the City” începând cu 9 decembrie. Zece episoade La începutul lui decembrie vor fi difuzate […]