Mirel Rădoi oferă un sfat pentru viitorul selecționer: „El este liderul în jurul căruia trebuie construită echipa!”

14:50

După ce l-a adus pe Dani Alves, Barcelona îl are acum pe listă pe Raheem Sterling, extrema de 26 de ani de la Manchester City.Presa catalană notează că Barcelona este interesată de internaționalul englez și că acesta ar putea ajunge în iarnă sub comanda lui Xavi.Barcelona îl vrea pe Raheem SterlingClubul are mari probleme financiare, astfel că șefii Barcelonei încearcă să găsească cea mai bună formulă pentru a obține semnătura lui Sterling. ...