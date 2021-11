Radu Vâlcan și-a făcut bagajele și a plecat de acasă! Ce mesaj i-a transmis Adelei Popescu

12:00

Orezul este un aliment sănătos și preferat de numeroase gospodine atunci când vor să pregătească un prânz sau o cină rapidă, însă orezul are mult mai multe întrebuințări. Iată ce nu știai că poți face […] The post Motivul pentru care se ţine o cană de orez în şifoner? Pare ciudat, dar e un truc extraordinar appeared first on Cancan.