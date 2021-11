Dani Oțil îi pune la zid pe românii care se mândresc că țin post. “Îl ții că vrei să o faci, nu să te autoflagelezi”

11:10

Anamaria Prodan și-a surprins fanii din mediul online cu un look nou. Celebra impresară a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare altfel decât în mod normal, iar internauții au apreciat imediat […] The post Anamaria Prodan, schimbare de look! Cum și-a surprins impresara urmăritorii din mediul online appeared first on Cancan.