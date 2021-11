Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Moş Nicolae

14:20

Marnie Simpson este o starletă internațională extrem de sexy, care ştie să pozeze în cele mai senzuale poziţii. Recent, tânăra a anunţat pe reţelele de socializare faptul că este din nou însărcinată! Frumusețea din „Geordie […] The post Starul din Geordie Shore, Marnie Simpson este însărcinată cu al doilea copil! appeared first on Cancan.