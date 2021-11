Cum a pus ochii Alex Bodi pe Ema Uta. Loredana Groza i-a ”cuplat”: ”A început să se miște lasciv!”

21:40

Timp de 16 ani, Vica Blochina a avut o relaţie ascunsă cu Victor Pițurcă, deși fostul selecționer era deja căsătorit. Din iubirea pe care şi-au purtat-o cei doi s-a născut Edan, care în prezent are […] The post Vica Blochina și-a adus aminte de perioada când era gravidă. “Nu am avut ce mânca atunci. Din partea lui Pițurcă nu am avut niciun ajutor” appeared first on Cancan.