FRF, trei variante pentru următorul selecționer! Gică Hagi nu se află printre ele

13:00

Tot mai multe județe ies din scenariul roșu pentru a intra în cel galben. În plus, la raportarea de ieri am avut și primul județ în zona verde. Cândva focarul de coronavirus din valul 1, județul Suceava a scăut sub pragul de 3 la mie. Media națională a ajuns scăzut și ea sub pragul de 6.