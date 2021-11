Când ar putea începe vaccinarea copiilor între 5 și 11 ani în România. Anunțul făcut de autorități

10:20

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați designeri din România. De-a lungul timpului, bărbatul a apărut la braț cu diferite persoane, una dintre acestea fiind chiar Bianca Drăgușanu, cea care i-a rămas apropiată. În […] The post Dezvăluirile făcute de Cătălin Botezatu: ”Au fost mame care nu au avut curajul să-mi spună că le-am lăsat însărcinate” appeared first on Cancan.